Цветные, тревожные, вещи: почему человеку снятся сны

И можно ли увидеть в них будущее?

Все люди, вне зависимости от пола, возраста и жизненных обстоятельств, видят сны - цветные, тревожные, вещие и многие другие. И каждый из нас задавал себе вопрос: а что же такое сон, почему мне сегодня приснилось именно это, а не что-то другое, и вообще, что этот сон означает? О ночных кошмарах, способностях во сне видеть будущее и других тайнах сна - в интервью "ТВ Центру" рассказал сомнолог, кандидат психологических наук Алексей Мелёхин.

- Алексей, почему нам снятся сны?

- Нам снятся сны, потому что это естественный, во-первых, биологический процесс, процесс нервно-психический и психологический процесс. Если не будет сна, то мы, во-первых, не сможем спать, мы не сможем чувствовать себя комфортно и благополучно в том числе, то есть сон выполняет функцию восстановления, а с другой стороны - некую работу по упорядочиванию того, что в течение дня нас беспокоило или вообще нас беспокоит.

- А все люди видят сны? Или есть такие уникумы, которые снов не видят?

- Мы все видим сны. Мы все их запоминаем. Но отношение ко снам и избирательность запоминания у каждого различны.

- Как известно, у сна есть разные фазы, разные стадии. В какую из фаз сна как раз к нам приходят сновидения?

- Раньше считалось, что только быстрый сон, раньше так считалось, но за последние два года - в любой фазе, это может быть и медленный, это может быть и быстрый сон, может быть сновидение. Одно дело только - какие. Если мы говорим, например, про кошмары, то кошмары - это быстрые сновидения. И там есть третья подфаза, в которой происходят именно яркие, тревожные, кошмарные сновидения. Иногда сны снятся, например, в самом конце, в последней фазе сна. То есть, например: проснулась утром или проснулся утром, переставил будильник, начинаю досыпать и только тогда вижу сновидения. И эти сновидения всегда какие-то тревожные, яркие, красочные.

- А можно ли увидеть будущее во сне? Такое понятие, как вещий сон или де жа вю, что я это уже видел во сне, и это происходит потом.

- Вообще, во сне мы видим вне времени. То есть во сне, вообще в нашей психике понятия времени нет. Но если мы говорим про нейрофизиологию, то наш мозг, наша нервная система живёт в будущем. Поэтому чаще всего мы в сновидениях можем увидеть то, что действительно произойдёт, но это не значит, что это буквально произойдёт. Это просто определённые похожие схемы, элементы, которые как бы готовят нас к тому, что это может произойти. То есть это нечто похожее, как бы некая репетиция перед предстоящим. А наш мозг так запрограммирован - он вообще живёт в будущем. Вот мы с вами сидим, вы думаете, что мозг сейчас здесь? Нет. Он на минуту вперёд уже знает, что мы будем делать дальше.

- Именно вот это можно назвать, что он живёт в будущем? То есть он работает на опережение, а не то что он куда-то улетает?

- Да. Он, например, знает то, что вы сейчас будете говорить. Он знает даже где, что, как вы будете стоять, - всё это он знает. И как бы формируется некая схема, как будет это разворачиваться. И вы можете это увидеть во сне.

- Давайте поговорим о кошмарах. Почему они возникают?

- В основе кошмаров лежат две причины. Есть кошмарное расстройство, так переводится, это некое психическое расстройство, в основе которого лежит то, что, например, человек пережил посттравматическое стрессовое расстройство, какую-то травму, раннюю травму, осложнения при операции. И психика её обрабатывает каким-то образом, то есть она пытается её как-то схематизировать, какую-то форму придать ей, потому что сон - это всё-таки форма чего-то. Да? А есть кошмары, которые снятся нам каждый раз, например, раз в неделю, - это норма может быть, ничего страшного, - или, например, раз в две недели. Вот если больше, то это уже кошмарное расстройство. Если снятся кошмары, например, один раз, это способ психики к разрядке. Она хочет разрядиться от чего-то. Или, наоборот, подвести вас к чему-то, к какому-то принятию решения, или, например, наоборот, вы движетесь в каком-то не том направлении.

- А можно избавиться от этих кошмаров?

- Нет. Имеете в виду избавиться в каком плане - чтобы вообще никогда не снились?

- Как-то трансформировать, чтобы не так кошмарно было.

- Да. Если мы говорим о том, что вообще избавиться, чтобы никогда в жизни не снились кошмары, - мы не можем, потому что мы живые, и психика всё время пластична. И мы же с вами не в пробирке живём. Поэтому сны будут сниться. Чтобы не снились кошмары или тревожные сновидения, существует когнитивно-поведенческая терапия. И у нас есть такая техника, называется рескриптинг или переписывание сценария сна, потому что сновидение - это сценарий. Это же некая сцена, некая структура, которую мы можем переписать. Приведём пример: пациент рассказывает о том, что он всё время застревает в лифте, падает, он всё время разбивается и умирает. Что можно с этим сделать? Мы говорим: "Давайте так. Вы перед сном, за час до сна перепишете сценарий, что вы хотите делать в лифте". Например, мужчина-пациент говорит: "Ой, Алексей, слушайте, а я хочу с красоткой застрять". "Отлично. С какой? Опишите её". То есть он начинает переписывать структуру сна и как бы репетирует, что бы он хотел увидеть. И перед сном он это воспроизводит. И вероятность того, что такой кошмар ему приснится, снижается практически до нуля, пять процентов остаётся.

- В последние полтора-два года появился такой феномен - людям стали сниться сны про ковид. И даже появился термин модный, который называется "ковидсомния", то есть это тоже страшные сны. Почему так произошло? Это так эпидемия подействовала на популяцию, на человечество?

- Ковидсомния - это феномен такой, который был описан, кстати, мной. Я в России его ввёл. Это феномен, который показывает, как психика, как сновидения обрабатывают то, что есть страх заражения, страх, что я не контролирую собственное тело, страх, что я не понимаю, что такое коронавирус. Мы же с вами понимаем, что у большинства людей сейчас искажённое понимание, что такое коронавирус.

- Даже у врачей нет окончательного понимания этого вируса.

- Да, хотя бы понимания общего, что делать и так далее. И когда нарушена внутренняя картина понимания, что такое коронавирус и здоровье, психика как-то это обрабатывает. И мы говорим, причина ковидсомнии - это повышенная тревожность, тревога о здоровье: я не контролирую своё тело, моё тело меня может предать. И страх заразиться. Что такое заразиться? То есть что-то такое обязательно произойдёт, и я не смогу на это никак повлиять.

- А у кого чаще всего вот это происходит?

- У женщин.

- Какие образы они наиболее часто видят?

- Женщины при ковид-ассоциированных сновидениях видят, что: я где-то застряла, мост, я иду, что-то забыла, нужно вернуться. Кровь, вытаскиваю, как будто я заразилась. Дальше, по большей части это вот такие сны, что я с себя что-то счищаю, то есть ощущение, что я грязная. Утерянные зубы, волосы, она смотрит в зеркало и видит, например, себя старой. Ведь действительно, коронавирус обнажил страхи, и женские страхи в том числе.

По материалам программы "Доктор И..." на канале "ТВ Центр".

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