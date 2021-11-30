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Мишустин утвердил транспортную стратегию России

10:41
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Цели развития отрасли обозначены до 2035 года

Российское правительство утвердило новую долгосрочную стратегию развития транспортной отрасли России. Соответствующее распоряжение во вторник, 30 ноября, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Транспортную систему России ждут масштабные перемены

Главные цели новой транспортной стратегии до 2030 года и прогнозный период до 2035 года — повышение мобильности населения и развитие внутреннего туризма, увеличение объема и скорости грузоперевозок, транзита грузов, обеспечение транспортной доступности территорий, ускоренное внедрение технологий и низкоуглеродная трансформация отрасли.

Как отметил Мишустин, Россия — очень большая страна, поэтому важно обеспечить высокую связанность и транспортную доступность всей территории страны, в том числе Арктической зоны и Дальнего Востока. Соответствующее поручение дал глава государства Владимир Путин.

Для достижения этой цели предполагается, что к 2035 году транспортная доступность магистральной инфраструктуры на общественном транспорте в рамках единого транспортного пространства не будет превышать двух часов. При этом доля поездок на общественном транспорте в крупнейших агломерациях по сравнению с 2019 годом должна увеличиться на 15%.

На общественном транспорте будут активно внедряться цифровые сервисы. Ожидается, что к 2035 году доля пассажиров, использующих биометрическую идентификацию на пригородных, междугородних и международных перевозках, составит 80%.

Что касается грузовых перевозок, то к 2024 году в России планируется существенно увеличить пропускную способность на основных направлениях магистральной инфраструктуры, обустроить и оснастить современным оборудованием пункты пропуска, создать качественную инфраструктуру внутренних водных путей, в первую очередь на участках с интенсивным грузопотоком, запустить беспилотные грузоперевозки по трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург.

К 2030 году предполагается дальнейшее развитие сети транспортно-логистических центров в формате "грузовых деревень", запуск новых скоростных контейнерных маршрутов, расширенное применение альтернативных видов топлива с переводом на них до 20% парка автомобилей, до 20% тепловозов, до 10% морских и речных судов.

Также стратегия предполагает увеличение доли воздушных беспилотных средств для перевозок в направлении удаленных и труднодоступных территорий и перевод существенной доли доставки в рамках онлайн-торговли на дроны и роботов-курьеров, сообщается на официальном сайте кабмина.

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