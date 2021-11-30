В Японии и Швеции выявили первые случаи заражения "омикроном"

Европа ужесточает законы из-за распространения коронавируса

Первые случаи инфицирования новым штаммом коронавируса зафиксировали еще в нескольких странах, среди них Франция, Швеция, Канада и Япония. Уже доказано: против "омикрона" эффективен российский препарат "Мир-19". Сейчас завершается его регистрация в Минздраве.

В поликлинике подмосковного Серпухова - очередь из желающих сделать прививку. Много пожилых людей. Старшее поколение заботится о здоровье.

В Карачаево-Черкесии - настоящая просветительская работа. Некоторые жители республики избегают прививки по религиозным соображением. Представители духовенства объясняют, что вакцинация не противоречит канонам ислама.

"Ислам разрешает мышечное, венное введение. Профилактические действия абсолютно не противоречат установкам религии и нормам религии", - заявил имам города Хумара Борис Дугужев.

Поликлиника города Хумара работает с девяти до пяти, однако медики оставляют пациентом свои телефоны - готовы проконсультировать в любое время.

Более ста тысяч военнослужащих Южного военного округа уже прошли ревакцинацию. Первую прививку они сделали более полугода назад. Тогда два компонента "Спутника V" получили 270 тысяч человек - военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал.

Врачам - от летчиков. Около 18 тонн жидкого кислорода передал авиаполк Центрального военного округа в больницы Кировской области и Перми. Вещество медицинского качества используется в бортовых системах самолетов. Таким кислородом, в частности, дышат пилоты при выполнении высотных полетов. Помощь медучреждениям проводится без ущерба боеготовности авиационных частей.

В ФМБА заявили, что "Мир-19" будет эффективен, в том числе против омикрон-штамма коронавируса. Новый препарат демонстрирует преимущество перед существующими лекарствами.

В других странах боятся появления "омикрона". Первые случаи заражения - во Франции, Швеции, Канаде и Японии.

Президент США Джо Байден попытался успокоить сограждан - его страна готова к новому испытанию коронавирусом. Производители вакцин, по словам президента, в кратчайшие сроки изобретут новое противоядие. Но вот ученые из исследовательского университета Хопкинса не столь оптимистичны.

"Омикрон" имеет более тридцати мутаций. Многие из них еще будут изменяться. Мы столкнёмся с ними впервые. Можно предположить, что к новым мутациям при их появлении не удастся быстро выработать иммунитет. Так было на ранних стадиях появления штамма Дельта", - сообщил Уильям Мосс, доктор исследовательского университета Джонса Хопкинса.

В связи с все новыми формами коронавируса Европа ужесточает законы. В Австрии за отказ от обязательной вакцинации можно отправиться в тюрьму на четыре месяца. Это, конечно, крайняя мера, будет применяться к злостным уклонистам. А вот штраф от трех тысяч шестисот евро до более чем семи тысяч может быть выписан уже при первом нарушении новых правил.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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