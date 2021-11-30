ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдеп снова лукавит: посол Антонов уличил США во лжи

12:04
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Россия выступила за обнуление дипломатических ограничений

Россия выступает за взаимное обнуление с США всех дипломатических ограничений и призывает Штаты вернуться к нормальной практике функционирования представительств. Об этом заявил наш посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя предстоящий отъезд из страны 54 российских дипломатов. То, что за океаном намеренно осложняют взаимодействие с Москвой, уже ни для кого не секрет, особенно в свете подготовки нового пакета санкций, который на этот раз стал причиной раздора в Сенате.

Антонов рассказал об угрозах США в адрес российских дипломатов
В Сенате США заблокировали проект бюджета с санкциями против России

Если что-то может рассорить демократов и республиканцев в Конгрессе, так это антироссийские санкции. Спорят даже не о том, нужны они или нет – тут все понятно. А чьи предложения больнее ударят по российской экономике. Республиканцы решили, что их инициативы не учтены, и проект бюджета отклонили.

"Обсуждение правильного способа противостояния российским угрозам Америке и нашим союзникам, а также вопрос вооружения наших друзей на Украине стоит времени Сената", - убежден Митч Макконнелл, лидер республиканского меньшинства в Сенате.

Американский военный бюджет - удивительный документ. Мало того, что раздутый – 770 миллиардов долларов, - так еще и может содержать абсолютно любые расходы. Например, противодействие "Северному потоку 2". Газопровод достроили, но неуёмные республиканцы настаивают – нужны новые санкции против всех, кто так или иначе причастен к проекту, то есть рестрикциям хотят подвергнуть европейские компании. А это уже покушение на трансатлантическое единство, парируют в Белом доме. Берлин и Вашингтон обо всем договорились. Госдеп уведомил сенаторов, а президент Байден в этом году отклонил 3 пакета санкций.

"Республиканцы только что заблокировали законопроект, направленный на поддержку наших войск, поддержку наших семей, обеспечение безопасности американцев. Несмотря на это голосование, демократы будут продолжать работать над тем, чтобы наши войска получали зарплату, а наши жизненно важные оборонные программы могли быть реализованы", - сообщил Чак Шумер, лидер демократического большинства в Сенате.

Программы эти весьма амбициозные и масштабные. Пентагон провел ревизию американских вооруженных сил.

"Что касается Европы, то обзор расстановки сил укрепляет надежные средства военного сдерживания российской агрессии в Европе и позволяет силам НАТО действовать более эффективно", - рассказала Мара Карлин, заместитель помощника главы Пентагона по политическим вопросам.

Что подразумевается под агрессией, в Пентагоне тактично умолчали. Зато в Госдепе пояснили, почему в ближайшее время 54 российских дипломата вынуждены будут покинуть США. Это, оказывается, не высылка и не карательная мера. Просто теперь нашим дипломатам нельзя работать в Америке дольше 3 лет.

"Нам было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Таким образом, речь идет о фактическом выдворении. В Госдепартаменте в очередной раз лукавят. Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты", - заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Тем для российско-американского диалога много. Президенты Владимир Путин и Джо Байден могут провести переговоры до конца года, отмечают в Кремле. Встреча, скорее всего, пройдет в формате видеоконференции, впрочем, все детали еще прорабатываются.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Здание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.