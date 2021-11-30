Госдеп снова лукавит: посол Антонов уличил США во лжи

Россия выступила за обнуление дипломатических ограничений

Россия выступает за взаимное обнуление с США всех дипломатических ограничений и призывает Штаты вернуться к нормальной практике функционирования представительств. Об этом заявил наш посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя предстоящий отъезд из страны 54 российских дипломатов. То, что за океаном намеренно осложняют взаимодействие с Москвой, уже ни для кого не секрет, особенно в свете подготовки нового пакета санкций, который на этот раз стал причиной раздора в Сенате.

Если что-то может рассорить демократов и республиканцев в Конгрессе, так это антироссийские санкции. Спорят даже не о том, нужны они или нет – тут все понятно. А чьи предложения больнее ударят по российской экономике. Республиканцы решили, что их инициативы не учтены, и проект бюджета отклонили.

"Обсуждение правильного способа противостояния российским угрозам Америке и нашим союзникам, а также вопрос вооружения наших друзей на Украине стоит времени Сената", - убежден Митч Макконнелл, лидер республиканского меньшинства в Сенате.

Американский военный бюджет - удивительный документ. Мало того, что раздутый – 770 миллиардов долларов, - так еще и может содержать абсолютно любые расходы. Например, противодействие "Северному потоку 2". Газопровод достроили, но неуёмные республиканцы настаивают – нужны новые санкции против всех, кто так или иначе причастен к проекту, то есть рестрикциям хотят подвергнуть европейские компании. А это уже покушение на трансатлантическое единство, парируют в Белом доме. Берлин и Вашингтон обо всем договорились. Госдеп уведомил сенаторов, а президент Байден в этом году отклонил 3 пакета санкций.

"Республиканцы только что заблокировали законопроект, направленный на поддержку наших войск, поддержку наших семей, обеспечение безопасности американцев. Несмотря на это голосование, демократы будут продолжать работать над тем, чтобы наши войска получали зарплату, а наши жизненно важные оборонные программы могли быть реализованы", - сообщил Чак Шумер, лидер демократического большинства в Сенате.

Программы эти весьма амбициозные и масштабные. Пентагон провел ревизию американских вооруженных сил.

"Что касается Европы, то обзор расстановки сил укрепляет надежные средства военного сдерживания российской агрессии в Европе и позволяет силам НАТО действовать более эффективно", - рассказала Мара Карлин, заместитель помощника главы Пентагона по политическим вопросам.

Что подразумевается под агрессией, в Пентагоне тактично умолчали. Зато в Госдепе пояснили, почему в ближайшее время 54 российских дипломата вынуждены будут покинуть США. Это, оказывается, не высылка и не карательная мера. Просто теперь нашим дипломатам нельзя работать в Америке дольше 3 лет.

"Нам было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Таким образом, речь идет о фактическом выдворении. В Госдепартаменте в очередной раз лукавят. Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты", - заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Тем для российско-американского диалога много. Президенты Владимир Путин и Джо Байден могут провести переговоры до конца года, отмечают в Кремле. Встреча, скорее всего, пройдет в формате видеоконференции, впрочем, все детали еще прорабатываются.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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