В России представили хартию "Цифровая этика детства"

Документ подписали ведущие IT-компании страны

Хартия "Цифровая этика детства" появилась в России. Документ подписали ведущие IT-компании страны, которые основали Альянс по защите детей в цифровой среде.

Создавать и продвигать больше образовательного контента и своевременно удалять вредоносный, применять новые решения для защиты данных - эти и другие правила лидеры рынка закрепили в соглашении. Оно поможет сделать интернет комфортнее и безопаснее для каждого ребенка.

"С момента создания Альянса в сентябре этого года к нам было очень много вопросов обращено. Что за Альянс, какая деятельность, для чего он. И для того, чтобы сделать понятной, прозрачной возможность партнерства и участия в Альянсе, мы объявили Хартию, в которой есть главные фундаментальные принципы, к которым компании, если они их разделяют, могут присоединиться и участвовать в деятельности Альянса", - сказал Антон Шингарев, вице-президент "Яндекса" по корпоративным отношениям.

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