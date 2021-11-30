Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Арсения Ширяева

Мальчику грозит ампутация левой ноги

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 10-летнего Арсения Ширяева. У мальчика вторичная хондросаркома левой бедренной кости. Он уже перенёс несколько тяжёлых курсов химиотерапии и две операции. Больная нога стала короче - ребёнок не может ходить без костылей. Кроме того, появилась новая опухоль. И мальчику грозит ампутация. Единственный шанс спасти ногу - как можно скорее провести операцию и установить индивидуальный эндопротез. Но стоит такой имплант очень дорого - более двух миллионов рублей. Самостоятельно семья такую сумму собрать не может.

Имя - Арсений Ширяев;

Возраст - 10 лет;

сумма – 2 068 024 рубля.

Чтобы помочь, отправьте любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 8385. Доступно абонентам МТС, Мегафон, Билайн и Теле2.

Врачи онкоцентра имени Блохина знают Арсения Ширяева уже не один год. У мальчика очень редкое заболевание. И вопросом, как его лучше лечить, были озадачены врачи и здесь, и в других столичных клиниках. Родители еще в два года заметили, что сын как-то странно ходит. Многочисленные анализы и осмотры долго ничего не показывали. Но мама Арсения говорит - места себе не находила. Чувствовала, что что-то не так. Когда увеличилось колено, врач отправил на рентген. Сказали - опухоль. Но диагноз поставить не могли еще долго.

"Поставили ему вторичную хондросаркому. У нас болезнь Олье, доброкачественной опухолью считается. И она перерождается в хондросаркому – медленно растущую хрящевую опухоль", - рассказала мама Арсения Марина Ширяева.

Арсений прошел 4 тяжелых курса химиотерапии. Но ничего не помогло. Больница сменялась больницей. Свое пятилетие мальчик отмечал в палате. Пытались всеми силами избежать ампутации ноги.

"Когда диагноз прозвучал, я поняла, что, если не дай бог что с ним случится, меня не будет. Я не переживу это", - сказала Марина.

Уже в онкоцентре имени Блохина Арсению поставили коленный эндопротез, частично сохранив бедро. Казалось, все начинает налаживаться. Но 3 года назад он неудачно упал и сломал ногу.

"Я ничего понять не успел. Я выхожу, вижу папу, падаю. Я как будто даже глаза закрыл. Сижу, а у меня нога сломана", - рассказал мальчик.

"Сложный был перелом со смещением и большой берцовой кости, и малой берцовой. Как мне потом сказали, было ощущение, что его сбила машина вообще", - рассказал мама Арсения.

И опять: палаты, врачи и нескончаемая боль. Ногу чудом удалось сохранить и на этот раз. Но ходить ребенок не может. Передвигается только с помощью костылей.

"Замкнется, может, и заплакать от обиды, что с ним не хотят играть или еще что-то. Потому что кто-то побежал, а он не может", - говорит мама мальчика.

Арсению даже пришлось перейти на домашнее обучение. Скучает по школе, друзьям и мечтает только об одном.

"Я просто хочу ходить. Как все. Без костылей. Просто ходить как все, прыгать, бегать", - поделился мальчик.

Но пока это невозможно. Появилась новая опухоль, которую нужно срочно удалить. А ещё протез выработал свой ресурс и уже не раздвигается. В результате больная нога стала короче здоровой. Врачи говорят - действовать нужно оперативно.

"Мы можем восстановить полностью всю функцию конечности. Понятное дело, если хирургическое лечение будет не своевременное, это может привести к таким фатальным последствиям", - сообщила Ольга Романцова, врач-детский онколог хирургического отделения № 3 опухолей опорно-двигательного аппарата НМИЦ "Онкологии им. Н.Н. Блохина".

Чтобы этого не случилось, Арсению срочно нужна операция. Для него это последний шанс сохранить ногу. Но эндопротез стоит более 2 миллионов рублей. А для семьи это очень большая сумма. Помочь Арсению и подарить ему беззаботное детство может каждый. Для этого нужно отправить любую сумму цифрами на номер 8385.

Новый эндопротез Арсению нужен как можно скорее. Он поможет предотвратить ампутацию ноги. Ваша помощь необходима мальчику прямо сейчас. Помочь просто - достаточно отправить сообщение на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого нужно отсканировать QR-код на экране и выбрать удобный способ.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Арсения Ширяева, программа 1310

Екатерина Гоголева, Юрий Тимошин, Илья Ушаков, "ТВ Центр".

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