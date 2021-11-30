Население Японии сократилось почти на миллион человек

Эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение

За пять лет, с октября 2015 года по октябрь 2020-го, население Японии (включая проживающих на постоянной основе иностранцев) сократилось на 949 тысяч человек, составив 126,14 миллиона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство по административным делам и коммуникациям.

Уточняется, что население трудоспособного возраста сократилось на 3%, до 75 миллионов человек. Число детей в возрасте до 14 лет уменьшилось на 6%, до 15 миллионов.

Вместе с тем население в возрасте старше 65 лет увеличилось на 7%, до 36 миллионов человек.

Всего в стране насчитывается порядка 55,7 миллиона домохозяйств. 38% - это состоящие из одного человека семьи.

По прогнозам, к 2053 году население Японии сократится до 100 миллионов человек.

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