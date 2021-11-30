В "Листвяжной" обнаружили 20 тел погибших

Всего в шахте погиб 51 человек
Спасатели обнаружили 20 погибших в результате взрыв газа в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.
Среди погибших - 18 горняков и двое горноспасателей. Тела на поверхность пока не могут поднять из-за скопления газа, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. В шахте идет рост ацетилена и углерода - это означает, что в некоторых точках шахты происходит горение, объяснил врио главы МЧС России Александр Чуприян.
Поиск остальных погибших ведется "вслепую" из-за неработающих средств контроля.
25 ноября на шахте случилось задымление. Под землей были 285 человек. Погибшим объявлен 51, среди них - пять спасателей. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.
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