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В "Листвяжной" обнаружили 20 тел погибших

11:00
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Всего в шахте погиб 51 человек

Спасатели обнаружили 20 погибших в результате взрыв газа в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.

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Среди погибших - 18 горняков и двое горноспасателей. Тела на поверхность пока не могут поднять из-за скопления газа, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. В шахте идет рост ацетилена и углерода - это означает, что в некоторых точках шахты происходит горение, объяснил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Поиск остальных погибших ведется "вслепую" из-за неработающих средств контроля.

25 ноября на шахте случилось задымление. Под землей были 285 человек. Погибшим объявлен 51, среди них - пять спасателей. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

Возбуждены уголовные дело о халатности и нарушении промышленной безопасности. Расследованием трагедии займутся в центральном аппарате СК. В Кузбассе ввели режим чрезвычайной ситуации.

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