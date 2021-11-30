В РФПИ отметили невероятную эффективность "Спутника V" против мутаций

На изучение ситуации с "омикроном" потребуется три недели

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил в интервью телеканалу CNBC, что разработанный в центре имени Гамалеи препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" показал высокую эффективность против всех существующих штаммов.

"Спутник" показал невероятно высокую эффективность против всех существующих мутаций. Мы полагаем, что потребуется три недели на полную оценку эффективности против штамма "омикрон", - сказал руководитель РФПИ.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинироваться после применения "Спутника V" можно любой вакциной, но лучшую защиту даст комбинация со "Спутником Лайт".

"Эффективность "Спутника V" против дельта-штамма составляет по разным оценкам от 83% до 90%", - уточнил специалист.

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