Глава РФПИ рассказал о ходе регистрации "Спутника V" в ЕС

Данный процесс требует прохождения определенных бюрократических шагов

Российский фонд прямых инвестиций находится в тесном сотрудничестве с Европейским агентством по лекарственным средствам по регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом рассказал глава фонда Кирилл Дмитриев.

Руководитель РФПИ напомнил, что российский препарат прошел регистрацию уже в 71 стране мира.

Что касается процедуры регистрации "Спутника V" в Евросоюзе, Дмитриев отметил, что данный процесс требует прохождения определенных бюрократических шагов.

При этом контакт с европейским регулятором глава фонда в интервью CNBC оценил как хороший.

Ранее Дмитриев заявил, что "Спутник V" можно адаптировать под новый штамм коронавируса. По его словам, в случае необходимости сделать это можно будет достаточно быстро.

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