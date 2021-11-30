ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава РФПИ рассказал о ходе регистрации "Спутника V" в ЕС

11:02
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Данный процесс требует прохождения определенных бюрократических шагов

Российский фонд прямых инвестиций находится в тесном сотрудничестве с Европейским агентством по лекарственным средствам по регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом рассказал глава фонда Кирилл Дмитриев.
Американский бизнес попросил власти США одобрить "Спутник V"

Руководитель РФПИ напомнил, что российский препарат прошел регистрацию уже в 71 стране мира.

Что касается процедуры регистрации "Спутника V" в Евросоюзе, Дмитриев отметил, что данный процесс требует прохождения определенных бюрократических шагов.

При этом контакт с европейским регулятором глава фонда в интервью CNBC оценил как хороший.

Ранее Дмитриев заявил, что "Спутник V" можно адаптировать под новый штамм коронавируса. По его словам, в случае необходимости сделать это можно будет достаточно быстро.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Спутник V
Спутник V
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.