Самовольно и беззастенчиво: МИД обвинил США в педалировании темы религии

Инерционный подход Вашингтона загоняет в тупик, считают в ведомстве

Американская сторона педалирует религиозную тему и обвиняет неугодные страны, в том числе Россию, в нарушении свободы вероисповедания. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.

Дипломат прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о религиозных свободах в России. Американский чиновник объявил о включении ряда стран, в том числе Ирана, Китай и Россию, в перечень государств, якобы причастных или терпимых к "систематическим и вопиющим нарушениям" религиозных свобод.

Как отметил Аскальдович, Вашингтон педалирует религиозную тему с завидным упорством, "самовольно и беззастенчиво взяв на себя функцию некого международного надзирателя".

При этом именно США преднамеренно политизируют религиозную сферу и создали "карманный" Международный альянс религиозных свобод для поощрения лояльных и наказания неугодных государств, подчеркнул представитель МИД.

Геннадий Аскальдович указал на непродуктивность подобного инерционного подхода — он загоняет в тупик ситуацию, требующую деликатности, такта и выдержки, сообщает РИА Новости.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва выступает за честный и уважительный диалог с США по всем визовым раздражителям, однако Вашингтон пытается нарушить суверенные права российской стороны.

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