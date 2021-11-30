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VK запустит новый музыкальный сервис

11:53
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Слушать треки можно будет как онлайн, так и офлайн

VK запускает новый музыкальный сервис "VK Музыку", пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
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"VK Музыка" объединит все музыкальные продукты VK в едином музыкальном направлении: отдельное мобильное приложение "VK Музыка", музыкальные разделы соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", общую библиотеку контента, продукты для музыкантов и лейблов, общие технологии рекомендаций", - сказано в сообщении.

Уточняется, что запустят сервис на основе приложения BOOM. Слушать треки можно будет как онлайн, так и офлайн. Кроме того, будет доступна возможность прослушивания радио на базе миксов по жанрам.

Сейчас в базе "VK Музыки" более 100 миллионов плейлистов. Готовится запуск алгоритма, который будет составлять списки треков на основе совпадения вкусов.

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