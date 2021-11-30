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В Москве из-за непогоды задерживаются трамваи

11:36
  • вторник
  • 30 ноября 2021

На контактную сеть повалились деревья

В Москве трамваи, ходящие по маршрутам № 6, 15, 28, 30, 31, выбились из графика.

Как сообщили в столичном департаменте транспорта, в районе Панфиловского путепровода на контактную сеть наклонилось дерево. В результате изменилось время маршрутов.

"Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в сообщении Дептранса.

Кроме того, задерживаются трамваи № 23, 30 и 31 районе 1-го Новоподмосковного переулка и улицы Константина Царева. Там тоже на контактную сеть наклонилось дерево.

"Маршруты временно изменены - со стороны метро "Щукинская" трамваи едут до метро "Сокол", со стороны района Коптево - до метро "Войковская", - уточнили в Дептрансе.

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