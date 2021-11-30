Китай отказался отменять Олимпиаду-2022 из-за штамма "омикрон"

Пекин уверен в способности провести ОИ в срок

Китай намерен провести зимние Олимпийские игры в 2022 году, несмотря на распространение нового штамма коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил официальный представитель МИД Поднебесной Чжао Лицзянь.

Чиновник отметил, что штамм "омикрон" принесет "некоторые вызовы в области профилактики и контроля" при организации и проведении Олимпиады, которая запланирована на 4-20 февраля 2020 года.

При этом Лицзянь напомнил об опыте Китая в области предотвращения распространения и борьбы с COVID-19.

В свете этого представитель китайского МИД выразил уверенность в способности государства успешно и в соответствии с графиком провести ОИ-2022, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва выступает против политизации проведения Олимпийских игр где бы то ни было — эта позиция распространяется и на предстоящие старты в Пекине, так как спорт должен оставаться вне политики.

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