Коронавирусом в России заболели еще 32648 человек

Вылечились 33442 заболевших

В России за минувшие сутки зарегистрировано 32648 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1229 человек, выздоровели 33442 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 2788. В Московской области за сутки заболели 2215 человек, в Санкт-Петербурге - 2103.

За весь период пандемии в стране выявлен 9636881 случай инфекции. Умерли 275193 пациента. Выздоровели 8329253 человека.

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