Есть погибшие: в Азербайджане упал вертолет

Трагедия произошла на учениях
В Азербайджане потерпел крушение вертолет Госпогранслужбы.
ЧП произошло во время тренировочных полетов на авиаполигоне Гараэйбат на территории Хызинского района. Согласно информации Генпрокуратуры страны, есть погибшие и раненые, их количество уточняется.
На месте происшествия работают экстренные службы. Госпогранслужба и Генпрокуратура начали расследование, передает "Интерфакс".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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