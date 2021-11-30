Лавров: США окружили Россию военными базами

Вашингтон использует конфронтационные схемы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты постоянно нагнетают истерию у российских границ.

"То, что нас обвиняют в учениях, проводимых Вооруженными силами России на своей собственной суверенной территории, те страны, которые стягивают на наши границы в том числе войска и военную технику в огромных количествах из-за океана, и то, что Соединенные Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами, это уже, наверное, факты, которые любому школьнику известны", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Лавров добавил, что США и их союзники внедряют в Азиатско-Тихоокеанском регионе направленные на сдерживание других стран конфронтационные схемы.

Ранее Лавров заявил, что в ситуации с миграционным кризисом на границе Польши и Белоруссии следует не забывать, "откуда ноги растут". Дипломат напомнил о политике, которую западные страны, включая страны НАТО и Евросоюза, проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и севера Африки.

Как прежде указали в российском МИД, Соединенные Штаты все еще пытаются сдержать развитие России, Вашингтон тратит значительные средства на дестабилизацию внутренней обстановки. Используются все средства - санкции, шантаж и информационная война.

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