Смертельное ДТП произошло с такси на Киевском шоссе

Все случилось молниеносно

Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения двух такси на Киевском шоссе в Москве.

ДТП произошло в ночь на 30 ноября. Водитель такси остановился в четвертой полосе движения от края проезжей части из-за спущенного колеса. Он вышел из своего автомобиля, чтобы достать из багажника сигнал аварийной остановки, но в это время в его машину врезалось другое такси.

Водитель неисправной машины скончался на месте, его пассажир получил тяжелые травмы. Сейчас он в больнице.

В другом такси пострадал девятимесячный ребенок – во время поездки малыш находился на руках у матери, а не в автокресле. Несовершеннолетний получил перелом ноги, передает агентство "Москва".

На второго таксиста и собственника автомобиля составлены административные протоколы за несоблюдение требований к перевозке детей.

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