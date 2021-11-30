Смертельное ДТП произошло с такси на Киевском шоссе

Все случилось молниеносно
Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения двух такси на Киевском шоссе в Москве.
ДТП произошло в ночь на 30 ноября. Водитель такси остановился в четвертой полосе движения от края проезжей части из-за спущенного колеса. Он вышел из своего автомобиля, чтобы достать из багажника сигнал аварийной остановки, но в это время в его машину врезалось другое такси.
Водитель неисправной машины скончался на месте, его пассажир получил тяжелые травмы. Сейчас он в больнице.
В другом такси пострадал девятимесячный ребенок – во время поездки малыш находился на руках у матери, а не в автокресле. Несовершеннолетний получил перелом ноги, передает агентство "Москва".
На второго таксиста и собственника автомобиля составлены административные протоколы за несоблюдение требований к перевозке детей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram