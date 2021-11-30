В Совфеде пообещали США зеркальный ответ на высылку дипломатов

Недружественные шаги США приводят к стагнации российско-американских отношений

Москва примет меры в ответ на фактическую высылку российских дипломатов из США. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По требованию американской стороны 27 российских дипломатических работников, чей срок пребывания ограничен Госдепартаментом, должны будут покинуть Соединенные Штаты 30 января 2022 года.

Сенатор подчеркнул, что недружественные шаги США приводят к стагнации российско-американских отношений и могут завести их в тупик.

В ответ на действия Вашингтона "то же самое будем делать и мы, меры будут зеркальными, тут нет вопросов", цитирует Джабарова РИА Новости.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов отреагировал на очередные высказывания представителей Госдепа, которые не считают предпринятые меры против наших дипломатов высылкой, а называет лишь стремлением к большему паритету.

В декабре 2020 года Вашингтон в одностороннем порядке ограничил срок пребывания дипломатов из России до трёх лет. Изменения касаются сотрудников нашего посольства в Вашингтоне и генконсульств в Нью-Йорке и Хьюстоне. До 30 июня 2022 года территорию США должны покинуть 55 российских дипломатов. По словам Антонова, Вашингтон пытается ввести в заблуждение мировую общественность, намеренно искажая факты.

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