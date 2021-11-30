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Синоптик назвал самый неприятный погодный сюрприз для москвичей

12:40
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Осадки начнут замерзать и образуется гололедица

Во вторник, 30 ноября, погода приготовила москвичам целый ряд сюрпризов не самого приятного характера. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
В Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления

По словам синоптика, в середине дня после прохождения фронта температур понизится до минус одного или минус двух градусов. В результате выпавшие осадки начнут замерзать и из жидкой фазы превращаться в лед и "стекло"

Дождь – это не самая большая погодная неприятность, отметил эксперт. Земля могла бы просто впитать воду, но из-за похолодания во второй половине дня начнется "катавасия".

Шувалов порекомендовал москвичам подготовиться к гололеду на улицах, выбирать подходящую одежду и обувь.

При этом специалист подчеркнул в интервью радио Sputnik, что уже 1 декабря в столице ожидается снег, который ляжет слоем в два-три сантиметра в парках и на улицах. Температура прогнозируется от 3 до 5 градусов мороза — это хорошее начало календарной зимы

Ранее синоптики рассказали, что начавшийся в Москве 29 ноября дождь может стать рекордным. С учетом 30 ноября осадки могут оказаться самыми сильными за последние 69 лет.

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