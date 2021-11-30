"Инвитро" запустит в Москве сеть ветеринарных клиник

Первая уже открылась

Компания "Инвитро" откроет в Москве по меньшей мере три ветеринарных клиники нового формата, работать они будут под брендом Vet Union. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на гендиректора Vet Union Ольгу Овсянникову.

Первая клиника открылась 29 ноября в бизнес-центре "Вернадский", в конце декабря откроется еще одна на Профсоюзной улице, в 2022 году - третья в Мневниках. Вложения в каждую из трех точек оцениваются в 25 миллионов рублей.

В клиниках будет дневной стационар, можно будет попасть на прием к терапевту, дерматологу, хирургу, неврологу. Речь идет в том числе о превентивной медицине. Прежде Vet Union занимались проведением лабораторных исследований для других ветклиник, а также зоопарков и приютов.

С 2017 года число кошек и собак в России выросло до 63,5 миллиона.

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