ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Инвитро" запустит в Москве сеть ветеринарных клиник

12:18
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Первая уже открылась

Компания "Инвитро" откроет в Москве по меньшей мере три ветеринарных клиники нового формата, работать они будут под брендом Vet Union. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на гендиректора Vet Union Ольгу Овсянникову.
Ветеринар рассказал, как продлить жизнь питомцу

Первая клиника открылась 29 ноября в бизнес-центре "Вернадский", в конце декабря откроется еще одна на Профсоюзной улице, в 2022 году - третья в Мневниках. Вложения в каждую из трех точек оцениваются в 25 миллионов рублей.

В клиниках будет дневной стационар, можно будет попасть на прием к терапевту, дерматологу, хирургу, неврологу. Речь идет в том числе о превентивной медицине. Прежде Vet Union занимались проведением лабораторных исследований для других ветклиник, а также зоопарков и приютов.

С 2017 года число кошек и собак в России выросло до 63,5 миллиона.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ветеринарная клиника
Ветеринарная клиника
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.