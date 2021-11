Сергунина: рейтинг The World's 50 Best Restaurants за 2022 год презентуют в Москве

Москва по праву входит в число международных гастрономических центров

В столице летом 2022 года впервые презентуют международный рейтинг гастрономической индустрии The World's 50 Best Restaurants. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Наш город - современный, открытый и гостеприимный. Привлекательный как с точки зрения своего культурно-исторического наследия, так и качества инфраструктуры, технологической продвинутости. А сразу два крупнейших профессиональных события - предстоящая церемония и недавняя презентация гида Michelin - еще раз подчеркивают, что Москва по праву входит в число международных гастрономических центров", - рассказала Сергунина.

Она рассказала, что тематические встречи, мастер-классы и лекции пройдут с 16 по 20 июля. Ожидается, что столицу посетят более 2 тысяч профессионалов, гастрономических обозревателей, экспертов. Среди них будут шеф-повара, чьи рестораны попадут в список 50 лучших.

В 2021 году в рейтинге The World’s 50 Best Restaurants были упомянуты два российских ресторана.

"Ресторанная индустрия Москвы в последние годы уверенно заявляет о себе. Поэтому абсолютно очевидно было выбрать этот город местом проведения церемонии The World’s 50 Best Restaurants", - сказал управляющий директор The World’s 50 Best Restaurants Тим Брук-Уэбб.

