Набиуллина назвала сроки снижения инфляции

Может потребоваться несколько лет

В ходе выступления на инвестиционном форуме "Россия зовет!" во вторник председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что высокую инфляцию можно снизить за два - три года.

"Но для того, чтобы завоевать доверие, и чтобы инфляционные ожидания были заякоренными, закрепились на низких уровнях, опыт других стран показывает, что это не менее 10 лет, может быть, даже и больше", - уточнила глава регулятора, которую цитирует ТАСС.

Она добавила, что развитые страны такое доверие завоевали.

Как уточнила Набиуллина, в России инфляционные ожидания не заякорены, при этом ЦБ все еще рассчитывает вернуть инфляцию в стране к цели в 4% к концу 2022 года.

Ранее Набиуллина заявила, что инфляция сильно беспокоит Банк России.

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