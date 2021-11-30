ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Набиуллина назвала сроки снижения инфляции

12:36
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Может потребоваться несколько лет

В ходе выступления на инвестиционном форуме "Россия зовет!" во вторник председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что высокую инфляцию можно снизить за два - три года.
МЭР сообщило о замедлении инфляции

"Но для того, чтобы завоевать доверие, и чтобы инфляционные ожидания были заякоренными, закрепились на низких уровнях, опыт других стран показывает, что это не менее 10 лет, может быть, даже и больше", - уточнила глава регулятора, которую цитирует ТАСС.

Она добавила, что развитые страны такое доверие завоевали.

Как уточнила Набиуллина, в России инфляционные ожидания не заякорены, при этом ЦБ все еще рассчитывает вернуть инфляцию в стране к цели в 4% к концу 2022 года.

Ранее Набиуллина заявила, что инфляция сильно беспокоит Банк России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.