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Песков ответил на вопрос о штрафах за отказ от вакцинации

12:59
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Ранее о подобных мерах заговорили в Австрии

Российские власти не планируют вводить штрафы за отказ вакцинироваться от коронавируса.
Матвиенко объяснила нежелание вводить в России обязательные прививки от COVID-19

"Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее канцлер Австрии Александер Шелленберг заявил о введении в стране с 1 февраля 2022 года обязательной вакцинации от коронавируса. В австрийских СМИ появился проект закона, согласно которому власти намерены штрафовать австрийцев за отказ вакцинироваться от COVID-19.

С нарушителей планируют взыскивать 3,6 тысячи евро (306 тысяч рублей), за отказ уплатить штраф – арест на четыре месяца, говорится в законопроекте. Тем, кто дважды проигнорировал штраф за отказ от вакцинации, придется заплатить 7,2 тысячи евро (613 тысяч рублей).

Исключения будут охватывать только тех людей, кому нельзя вакцинироваться по медицинским показаниям, беременных и подростков до 12 лет.

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