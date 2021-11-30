Песков оценил угрозу срыва сертификации "Северного потока — 2"

В запуске газопровода заинтересована вся Европа

В Кремле выразили надежду на отсутствие каких-либо угроз процессу сертификации российского трубопровода "Северный поток — 2". Об этом во вторник, 30 ноября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя включение в процесс европейской сертификации Украины, представитель Кремля отметил, что в Москве предпочли бы, чтобы никаких угроз для завершения процесса сертификации у "Северного потока — 2" не было.

Песков подчеркнул, что сертификация и запуск проекта "Северный поток — 2" находится в интересах всех европейских потребителей, сообщает РИА Новости.

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что в случае отсутствия пролонгации контракта на транзит газа через Украину трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" усилят контроль России над поставками газа в Европу. Это повысит уязвимость региона "политически мотивированных перебоев в поставках и скачков цен".

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