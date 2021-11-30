Биолог объяснил принцип действия Т-киллеров против коронавируса

Одного этого механизма недостаточно для стопроцентной защиты

Иммунная система человека очень сложна и обеспечивает защиту от коронавирусной инфекции с помощью определенных механизмов. Об этом рассказал молекулярный биолог Максим Скулачев.

Эксперт напомнил о случаях, когда у человека в окружении люди по несколько раз болеют коронавирусом, а он сам не заражается, но при этом у него нет антител. Скулачев предположил, что это может объясняться наличием Т-клеточного иммунитета.

Этот механизм действует "на переднем рубеже обороны": когда возбудитель заболевания только попадает в организм, Т-клетки распознают и убивают зараженные вирусом клетки. Недаром эти клетки называют T-киллерами.

Однако этого не всегда хватает для предотвращения заболевания, подчеркнул Скулачев, поэтому со стопроцентной вероятностью исключить заражение нельзя.

По этой причине проводить исследование на определение наличия Т-клеток, поскольку анализ на Т-клеточный иммунитет гораздо более сложный и менее надежный, чем тест на антитела, при этом более дорогой, рассказал биолог в интервью радио Sputnik.

Ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что способы защиты от коронавирусной инфекции с появлением штамма "омикрон" остаются прежними: следует использовать защитные маски, а также своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19.

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