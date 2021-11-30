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Швеция не станет искать членства в НАТО

12:52
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Так заявила новый премьер страны

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что ее страна не намерена искать членства в НАТО.
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"Свобода от военных альянсов хорошо служит нашей стране и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. Швеция не будет пассивной, если случится катастрофа или нападение на другую страну в Северном регионе или в ЕС", - сказала политик (цитата по ТАСС).

Она уточнила, что текущее председательство в ОБСЕ дает Швеции возможность защитить порядок европейской безопасности.

Соединенные Штаты Андерссон назвала "конструктивным партнером". По словам премьера, в области обороны Швеция углубляет сотрудничество с северными соседями в рамках ЕС.

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