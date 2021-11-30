Швеция не станет искать членства в НАТО

Так заявила новый премьер страны
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что ее страна не намерена искать членства в НАТО.
"Свобода от военных альянсов хорошо служит нашей стране и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. Швеция не будет пассивной, если случится катастрофа или нападение на другую страну в Северном регионе или в ЕС", - сказала политик (цитата по ТАСС).
Она уточнила, что текущее председательство в ОБСЕ дает Швеции возможность защитить порядок европейской безопасности.
Соединенные Штаты Андерссон назвала "конструктивным партнером". По словам премьера, в области обороны Швеция углубляет сотрудничество с северными соседями в рамках ЕС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram