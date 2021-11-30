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Путин сделал заявление о новом штамме коронавируса

14:39
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Президент потребовал быть готовым к любым изменениям штаммов

Эффективно бороться с пандемией можно только скоординировав усилия мирового сообщества. Об этом сообщил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума "Россия зовет".

На мероприятии, где обсуждаются тенденции и перспективы развития региональной и глобальной экономики, российский лидер особо отметил, что пандемия коронавируса оказала большое влияние на весь мир. И хотя уже можно говорить о восстановлении экономики, темпы этого процесса оказались под вопросом из-за распространения нового штамма.

"В ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия, однако предельно ясно, что надо быть готовым к изменениям, совершенствовать тесты и вакцины, использовать четкий алгоритм для снижения распространения инфекции. Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, включая запасы лекарств, кислорода, резерв коек, наиболее эффективные протоколы лечения. Прошу правительство в недельный срок подготовить обновленный план действий в связи с новым штаммом коронавируса", - заявил Путин.

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