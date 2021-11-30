Циклон "Бенедикт" принес в Москву дождь, снег и ветер

В городе выпадут самые сильные за 69 лет осадки

Сильный дождь, шквалистый ветер и снегопад. В Москву сегодня пришёл генуэзский циклон "Бенедикт". В последний день осени он принёс с собой такое количество осадков, каких не было почти 70 лет - 40% месячной нормы. В городе объявлено штормовое предупреждение.

Аномально низкое давление в 712 мм ртутного столба сегодня утром чуть-чуть не дотянуло до рекордного значения за всю историю метеонаблюдений: 709 мм. Температура плюс 7 с половиной градусов, шквалистый ветер до 25 м/с. Столицу этой ночью накрыл циклон "Бенедикт".

"Циклон это возник над центральной Европой. Над Генуэзским заливом. Такие циклоны имеют специальное название: "Генуэзские" циклоны. При смещении на восток они приносят тепло в центр Европейской России. Его возникновению предшествует еще заток холодного арктического воздуха", - говорит ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Экстренные службы подняты по тревоге: на Зубовском бульваре сильнейший порыв ветра обрушил строительные леса. Никто не пострадал, но реконструкцию из-за погоды пришлось остановить. Для ноября за ночь выпало 15 мм осадков. В некоторых местах в городе возникли локальные подтопления. Уже повалено 59 деревьев и пострадали рекламные конструкции.

На ВДНХ пока принимают посетителей и музеи, и каток. Но уже закрыты зоопарк, Сокольники, Бабушкинский, Таганский парки, Парк Горького и другие. Метеозависимые люди жалуются на проблемы с давлением, вялость, плохое настроение.

По прогнозам синоптиков, погода сегодня не предвещает ничего хорошего, в город постепенно входит холодный фронт, к вечеру температура понизится и дождь сменится снегом.

"До 21 часа 30 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 20-25 м/с. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев. Не оставляйте детей без присмотра", - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по г. Москве Файл "СХ МЧС" Андрей Румянцев.

Сильные порывы ветра сохранятся и сегодняшней ночью. Впрочем, погода удивлять не перестанет. В ближайшие дни жителей столичного региона ожидают температурные качели. Ночь на четверг станет самой холодной на этой неделе: до 9 градусов в Москве, до минус 11 в области. Но уже днем температура может уйти в плюсовые значения. И к выходным потепления ожидать не стоит.

Иван Колесников, Мария Леванова, Марина Шишлакова, Анастасия Терехова, Владислав Подымский, Егор Хлябич. "ТВ Центр".

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