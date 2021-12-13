В России прошел первый виртуальный тур по "красной зоне" НИИ Склифосовского

Увидеть, как лечат пациентов с ковидом, можно с помощью 3D-технологий

В Музее современной истории России открылась необычная выставка - виртуальный тур по "красной зоне" института Склифосовского.

С помощью 3D-технологий можно увидеть, как лечат пациентов с коронавирусом, осмотреть все отделения и даже реанимацию ковид-корпуса. Достаточно просто выбрать любую точку на плане "красной зоны".

Экскурсию проведут сами врачи НИИ "Скорой помощи". Пока это единственный проект, который рассказывает о жизни стационара, закрытого на время пандемии от посторонних глаз.

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