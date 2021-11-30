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В Серпухове прославился инженер, собирающий коляски для животных-инвалидов

15:24
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Средство передвижения можно получить бесплатно

Житель Серпухова делает коляски для собак и кошек, которые лишились лап. Сложные конструкции создаёт в свободное от работы время, причем совершенно бесплатно. Инженеру с огромным стажем это не в тягость - так он хочет помочь покалеченным животным снова передвигаться самостоятельно.

К этой пятиэтажке в Серпухове часто приходят взрослые и дети - диковинные куранты с рыцарем и принцессами на балконе второго этажа стали местной достопримечательностью. А в самой квартире - необычные механические игрушки, самодельная ударная установка - все это работы инженера-конструктора, изобретателя и умельца Сергея Трынкина. Около месяца назад он случайно открыл в себе новую способность.

"Попался мне ролик, где на коляске бегает собачка. И я почему-то понял, что я это смогу сделать, для меня это несложно. Я разрабатываю у себя на работе подобные конструкции, в программе 3D", - сказал Сергей Трынкин, инженер-конструктор.

С этого началось его доброе и нужное увлечение - он решил в свободное время делать коляски для животных. Сначала сообщил об этом в местном приюте - так появился первый клиент. Это кот Тайсон, которого Мария подобрала на улице - ему собаки перегрызли позвоночник. После трех примерок коляска подошла.

На основе схем из интернета Сергей разработал свои конструкции, буквально из подручных материалов - водопроводных труб и колес от детских колясок. Он начал создавать свои модели, индивидуально для каждого животного.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Натальи Тарасовой. 

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Инженер-конструктор, изобретатель Сергей Трынкин
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