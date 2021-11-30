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Патриарх наградил Жириновского орденом

13:14
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Отмечен вклад лидера ЛДПР в укрепление церковно-государственных отношений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому орден благоверного князя Даниила Московского I степени, сообщает сайт Московского патриархата.

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Встреча прошла в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре.

"Во внимание к вкладу в укрепление церковно-государственных отношений и в связи с 75-летием со дня рождения предстоятель Русской православной церкви удостоил гостя ордена благоверного князя Даниила Московского I степени", - сказано в тексте.

"Сегодня вся страна покрыта храмами, везде колокола Русской Православной Церкви, и я могу смело сказать, что из всех политических партий, а мы уже восьмой созыв, тридцать лет почти, мы единственные всегда об этом говорили. И патриотизм у нас был на первом месте", - заявил сам Жириновский.

Орден Даниила Московского имеет три степени. Учрежден он был определением патриарха Пимена и Священного синода РПЦ от 28 декабря 1988 года. Вручается священнослужителям и мирянам за труды на благо церкви, а также за строительство храмов.

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