Патриарх наградил Жириновского орденом

Отмечен вклад лидера ЛДПР в укрепление церковно-государственных отношений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому орден благоверного князя Даниила Московского I степени, сообщает сайт Московского патриархата.
Встреча прошла в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре.
"Во внимание к вкладу в укрепление церковно-государственных отношений и в связи с 75-летием со дня рождения предстоятель Русской православной церкви удостоил гостя ордена благоверного князя Даниила Московского I степени", - сказано в тексте.
"Сегодня вся страна покрыта храмами, везде колокола Русской Православной Церкви, и я могу смело сказать, что из всех политических партий, а мы уже восьмой созыв, тридцать лет почти, мы единственные всегда об этом говорили. И патриотизм у нас был на первом месте", - заявил сам Жириновский.
Орден Даниила Московского имеет три степени. Учрежден он был определением патриарха Пимена и Священного синода РПЦ от 28 декабря 1988 года. Вручается священнослужителям и мирянам за труды на благо церкви, а также за строительство храмов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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