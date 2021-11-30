В Москве снесли торговый центр "Гранд Сити"

Арбитражный суд ранее признал комплекс самостроем

В Москве снесен торговый центр "Гранд Сити" на Золоторожском валу недалеко от станций метро "Римская" и "Площадь Ильича".

Это кадры последнего этапа сноса, видны лишь остатки стен. В целях безопасности объект огородили. В своё время собственник получил разрешение возвести на этом месте некапитальный торговый павильон, однако он достаточно быстро вырос в огромный торговый центр. Причём документы на объект оформлены не были. В итоге Арбитражный суд Москвы признал комплекс самостроем.

"Признал объект самовольной постройкой и обязал собственника демонтировать указанный объект, однако он данное решение суда не исполнил. Право на снос было предоставлено Госинспекции по недвижимости. Территория в максимально короткие сроки будет благоустроена и на данном месте будет организовано общественное пространство", - рассказал Евгений Елшин, заместитель начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

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