Бывшего схиигумена Сергия признали виновным в склонении к самоубийству

Сам он вину не признает

Измайловский суд Москвы во вторник признал бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) виновным в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. Оглашение приговора пока продолжается.

Ранее государственный обвинитель по итогам судебного разбирательства просил признать подсудимого виновным по этим статьям и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Сам Романов отрицает вину. Его защита просила суд вынести оправдательный приговор, передает ТАСС.

Согласно материалам дела, несмотря на отлучение от церкви, обвиняемый незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов и инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, "в дальнейшем публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству".

Также он опубликовал в интернете видео с призывами к самоубийству под видом религиозной идеологии христианства.

Основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в своих проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", а россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны". Церковный суд лишил его сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов. Позже он был отлучен от Церкви. Но Сергий продолжил проводить богослужения. С этого момента обитель в Свердловской области, по сути, превратилась в цитадель. Туда допускались только адепты Сергия.

В августе прошлого года в монастыре умерла 15-летняя девочка. Ее родители и наблюдавший ее врач заявили, что причиной ее смерти стала болезнь. Многие бывшие воспитанники Среднеуральского монастыря сообщали, что в обители практикуются физические наказания детей за проступки. Бывшего священнослужителя задержали ночью 29 декабря в монастыре во время штурма ОМОНа.

Решение провести процесс в Москве в июле принял Верховный суд, а в августе началось рассмотрение дела по существу.

По данным СК, ранее фигурант был осужден за убийство и разбойное нападение на 13 лет лишения свободы, после отбывания наказания вышел на свободу в конце 1990-х годов.

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