От COVID-19 в Москве выздоровели еще 3816 пациентов

За сутки госпитализирован 951 человек

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 3816 пациентов, передает во вторник оперштаб по контролю за распространением заболевания.

Всего в столице поправились уже 1 772 354 человека.

"В Москве выявлено 2788 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализирован 951 человек, скончались 97 пациентов. На ИВЛ находятся 575 человек", - сказано в сообщении.

Также в штабе напомнили о важности вакцинации. Пройти ее можно в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Подробную информацию о прививке можно узнать здесь.

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