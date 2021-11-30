МИД подчеркнул законность военного присутствия России в Крыму

Ведомство ответило на обвинения в агрессии

Крым является частью России, поэтому военное присутствие российских военных на полуострове носит абсолютно законный характер. Об этом во вторник, 30 ноября, заявили в Министерстве иностранных дел России.

В ведомстве указали, что НАТО обвиняет Москву в наращивании военного присутствия на Украине, имея в виду Республику Крым. Однако эта территория является частью Российской Федерации, и российские вооруженные силы находятся там на законном основании.

Комментируя "Мифы об отношениях России и альянса", в МИД напомнили про существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе: участились заходы боевых кораблей с ракетным оружием на борту, пролеты американской стратегической авиации, проводятся крупномасштабные учения, в том числе внеплановые. Почти каждую неделю средства объективного контроля фиксируют более 50 самолетов-разведчиков и беспилотников, курсирующих вдоль российских границ.

При этом обвинения в агрессии со стороны Украины и стран Запада звучат в адрес России, хотя действия Москвы носят сугубо оборонительный характер, сообщается на официальном сайте МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал имена тех, кто, по его мнению, виновен в потере Украиной Крыма и Донбаса. Глава государства заявил, что к этому причастны бывший украинский лидер Петр Порошенко и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram