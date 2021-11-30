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Названа причина госпитализации Рашкина

13:53
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Депутат пробудет в больнице неделю

Попавшему в больницу депутату от КПРФ Валерию Рашкину провели операцию на глазах.
Депутат Рашкин попал в больницу

Это уже вторая плановая операция, сообщил РИА Новости источник в московском горкоме партии. "Вероятно, в течение недели он вернется к работе. После первой операции он где-то неделю с лишним в больнице был", - отметил собеседник агентства.

Источник "Звезды" утверждает, что глазная болезнь Рашкина обострилась на нервной почве.  Ранее агентство "Интерфакс" сообщило, что коммунист попал в больницу после лишения его депутатской неприкосновенности.

29 октября Валерия Рашкина задержали с тушей убитого лося в машине. Парламентарий сначала заявил, что нашел тушу и решил забрать ее домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

18 ноября Рашкин опубликовал видео, в котором признался, что убил лося и начал разделывать его тушу прямо на месте. Депутат заявил, что считает себя виновным и готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху и выпустить ее в районе своей охоты.

25 ноября Госдума сняла с Рашкина депутатскую неприкосновенность. Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что что в деле о незаконной охоте нет политической подоплеки.

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