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Разработчик "Спутника V" отверг необходимость сокращения сроков ревакцинации

14:03
  • вторник
  • 30 ноября 2021

"Спутник V" дает больший спектр антител, чем другие вакцины

Появление штамма "омикрон" коронавирусной инфекции не потребует сокращения сроков ревакцинации российским препаратом "Спутник V". Об этом во вторник, 30 ноября, заявил директор НИЦ эпидемилогии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Назван срок адаптации российской вакцины против омикрон-штамма

Эксперт прокомментировал согласие министерства здравоохранения Великобритании с рекомендацией Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации уменьшить срок между основным курсом вакцинации от COVID-19 и ревакцинацией с шести до трех месяцев.

Гинцбург подчеркнул, что "Спутник V" дает больший спектр антител, чем другие вакцины, а антиген вряд ли претерпит резкие изменения.

С учетом этого, по мнению специалиста, сокращать сроки ревакцинации "Спутником" вряд ли придется, сообщает РИА Новости.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций оценили эффективность "Спутника V" против всех существующих штаммов коронавируса как "невероятно высокую".

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