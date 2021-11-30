Минфин заверил в сохранении запланированных объемов поддержки граждан

При необходимости будут найдены дополнительные ресурсы

Запланированные меры поддержки граждан будут оказываться в полном объеме. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Глава Минфина также заверил, что дополнительные ресурсы для реализации мер поддержки россиян будут найдены, если это потребуется.

По словам Силуанова, его ведомство выполнит запланированные инвестиции из ФНБ в 2,5 трлн рублей до 2024 года, несмотря на повышение порога для инвестиций до 10% ВВП, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Минтруд внесет на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии проект постановления правительства, который вводит дополнительный инструмент для оценки бедности в стране. Такое понятие, как дополняющий прожиточный минимум будет учитывать уровень общей инфляции, а не изменение узкого "минимального" набора потребления.

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