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Минфин заверил в сохранении запланированных объемов поддержки граждан

14:23
  • вторник
  • 30 ноября 2021

При необходимости будут найдены дополнительные ресурсы

Запланированные меры поддержки граждан будут оказываться в полном объеме. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
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Глава Минфина также заверил, что дополнительные ресурсы для реализации мер поддержки россиян будут найдены, если это потребуется.

По словам Силуанова, его ведомство выполнит запланированные инвестиции из ФНБ в 2,5 трлн рублей до 2024 года, несмотря на повышение порога для инвестиций до 10% ВВП, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Минтруд внесет на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии проект постановления правительства, который вводит дополнительный инструмент для оценки бедности в стране. Такое понятие, как дополняющий прожиточный минимум будет учитывать уровень общей инфляции, а не изменение узкого "минимального" набора потребления.

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