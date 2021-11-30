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Захарова призвала Германию не фонтанировать агрессией

14:05
  • вторник
  • 30 ноября 2021

ФРГ не в состоянии добиться от Киева выполнения минских соглашений

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала у себя в Telegram заявление врио главы немецкого МИД Хайко Мааса о том, что для России остаются открытыми двери для переговоров по деэскалации на Украине.
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"Надо не двери держать открытыми, одновременно направляя в них угрожающие сигналы и фонтанируя агрессией (странный метод приглашения к совместной работе), а выполнять взятые на себя обязательства по воздействию на Киев с целью реализации им минских договоренностей. А вот этого немецкая дипломатия добиться не смогла", - написала спикер внешнеполитического ведомства.

Кроме того, дипломат отреагировала на заявление МИД Великобритании о том, что "попытка России подорвать стабильность в государствах, являющихся партнерами Соединенного Королевства, будет стратегической ошибкой Москвы".

"Мы не посягаем на стратегические ошибки - это историческая прерогатива Британии", - заметила Захарова.

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