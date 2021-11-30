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От каких психических расстройств страдают россияне

14:25
  • вторник
  • 30 ноября 2021

У каждого седьмого раз в жизни случается депрессия

Самые частые психические расстройства в России, как и во всем мире, — депрессия, тревога и нарушения сна.
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Об этом РИА Новости рассказал профессор кафедры психиатрии и наркологии медицинского университета имени Сеченова Юрий Сиволап.

Он отметил, что депрессия развивается у каждого седьмого человека хотя бы один раз в жизни. Важно понимать, что депрессия - это не просто плохое настроение, если ее не лечить, то повышается риск болезни Альцгеймера. Женщины подвержены депрессии больше мужчин, так как они более чувствительны к гормональным колебаниям, объяснил эксперт.

"В России у нас происходит с ментальным здоровьем то же самое, что и во всем мире", - заключит Сиволап.

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