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Силуанов рассказал о перезагрузке "Роснано"

14:27
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Компания ведет реструктуризацию задолженности

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил в кулуарах форума "Россия зовет!", что "Роснано" ведет переговоры с кредиторами.
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"Уверен, будут компромиссы, устраивающие все стороны", - заметил глава Минфина, слова которого приводит ТАСС.

Силуанов уточнил, что "Роснано" осуществляет реструктуризацию той работы, которая проводилась в последнее время. "Как мы уже и говорили, те обязательства, которые обеспечены государственными гарантиями, они будут выполняться", - добавил министр.

Власти ведут мониторинг и контроль за работой компании, заключил Силуанов.

Ранее "Роснано" сообщило о ведущейся работе по реструктуризации задолженности.

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