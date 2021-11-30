Силуанов рассказал о перезагрузке "Роснано"

Компания ведет реструктуризацию задолженности

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил в кулуарах форума "Россия зовет!", что "Роснано" ведет переговоры с кредиторами.

"Уверен, будут компромиссы, устраивающие все стороны", - заметил глава Минфина, слова которого приводит ТАСС.

Силуанов уточнил, что "Роснано" осуществляет реструктуризацию той работы, которая проводилась в последнее время. "Как мы уже и говорили, те обязательства, которые обеспечены государственными гарантиями, они будут выполняться", - добавил министр.

Власти ведут мониторинг и контроль за работой компании, заключил Силуанов.

Ранее "Роснано" сообщило о ведущейся работе по реструктуризации задолженности.

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