Силуанов рассказал о перезагрузке "Роснано"

Компания ведет реструктуризацию задолженности
Министр финансов России Антон Силуанов сообщил в кулуарах форума "Россия зовет!", что "Роснано" ведет переговоры с кредиторами.
"Уверен, будут компромиссы, устраивающие все стороны", - заметил глава Минфина, слова которого приводит ТАСС.
Силуанов уточнил, что "Роснано" осуществляет реструктуризацию той работы, которая проводилась в последнее время. "Как мы уже и говорили, те обязательства, которые обеспечены государственными гарантиями, они будут выполняться", - добавил министр.
Власти ведут мониторинг и контроль за работой компании, заключил Силуанов.
Ранее "Роснано" сообщило о ведущейся работе по реструктуризации задолженности.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram