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Путин поручил кабмину обновить план действий в свете появления "омикрона"

14:46
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Президент отметил необходимость готовности к появлению новых штаммов

Президент России Владимир Путин во вторник, 30 ноября, поручил правительству обновить план действий в связи с появлением нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон".
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Обновленный план, в соответствии с поручением главы государства, должен быть подготовлен в течение недели. Президент подчеркнул необходимость четких алгоритмов работы при изменении штаммов COVID-19.

Владимир Путин также отметил, что мир должен быть готов к любому изменению коронавируса, а это предполагает эффективное использование тестов для выявления заболевания и вакцин для его предотвращения и снижения рисков тяжелого течения.

Эффективная борьба с пандемией COVID-19 возможна только сообща, с прикладыванием максимума усилий, заявил российский лидер. По его словам, в ближайшие недели станет ясно, как будет развиваться ситуация со штаммом "омикрон", сообщает РИА Новости.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций оценили эффективность российской вакцины "Спутник V" против всех существующих штаммов коронавируса как "невероятно высокую".

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