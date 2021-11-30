Писатель Эрик Земмур выдвинулся в президенты Франции

Публицист имеет крайне правые взгляды
Французский журналист и писатель Эрик Земмур официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента.
О своем решении он объявил в своем YouTube-канале. У Земмура крайне правые взгляды: журналист выступает за ремиграцию и отмену получения французского гражданства по рождению на территории страны.
Также Земмур является сторонником отмены антироссийских санкций и выступает за диалог с Москвой.
Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. Действующий лидер Эммануэль Макрон пока не заявлял о своей кандидатуре.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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