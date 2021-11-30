ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Писатель Эрик Земмур выдвинулся в президенты Франции

14:53
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Публицист имеет крайне правые взгляды

Французский журналист и писатель Эрик Земмур официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента.

О своем решении он объявил в своем YouTube-канале. У Земмура крайне правые взгляды: журналист выступает за ремиграцию и отмену получения французского гражданства по рождению на территории страны.

Также Земмур является сторонником отмены антироссийских санкций и выступает за диалог с Москвой.

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. Действующий лидер Эммануэль Макрон пока не заявлял о своей кандидатуре.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Писатель Эрик Земмур
Писатель Эрик Земмур
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.