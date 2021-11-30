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Путин допустил введение новых мер соцподдержки

15:00
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Решения будут приняты исходя из финансовых возможностей

В России могут быть введены новые меры соцподдержки граждан с небольшими доходами. Российский президент Владимир Путин не исключает таких шагов, решения будут приняты, исходя из финансовых возможностей.

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"Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет", - сказал Путин на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

Президент напомнил об уже принятых мерах социальной поддержки россиян. В их числе единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники, дополнительные выплаты семьям с детьми. Путин подчеркнул, что это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан, передает ТАСС.

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