Путин допустил введение новых мер соцподдержки

Решения будут приняты исходя из финансовых возможностей

В России могут быть введены новые меры соцподдержки граждан с небольшими доходами. Российский президент Владимир Путин не исключает таких шагов, решения будут приняты, исходя из финансовых возможностей.

"Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет", - сказал Путин на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

Президент напомнил об уже принятых мерах социальной поддержки россиян. В их числе единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники, дополнительные выплаты семьям с детьми. Путин подчеркнул, что это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан, передает ТАСС.

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