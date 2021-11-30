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Путин поручил повысить доступность продуктов для россиян

15:10
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Необходимо действовать на опережение, подчеркнул президент

Президент России Владимир Путин обратил внимание федерального и региональных правительств на необходимость повышения доступности продовольствия на внутреннем рынке.

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Выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет", глава государства назвал ключевым критерием эффективности работы по борьбе с с резкими колебаниями цен на продукты увеличение объемов производства. Для этого власти адресно поддерживают производителей товаров, наиболее подверженных ценовым колебаниям.

Российский лидер указал, что рост потребительских цен в стране ускорился — это вызвано целым комплексом причин, наложившихся друг на друга. Речь идет о серьезной и чувствительной для граждан проблеме, особенно для семей с небольшими доходами.

Для ее решения следует не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен, чтобы снизить глобальное инфляционное давление, которое уже ощутили на себе россияне, цитирует Путина РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указал на беспрецедентно высокую инфляцию в долларовой зоне и высокую инфляцию в зоне евро. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Центробанк и правительство "сохраняют все необходимые параметры для макростабильности, макроэкономических индексов". Поскольку "в этом плане все нормально", поводов для излишнего алармизма нет.

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