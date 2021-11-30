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Путин: Россия ответит на возможное размещение ударных комплексов на Украине

15:23
  • вторник
  • 30 ноября 2021

И ответ последует в ближайшее время

Россия также озабочена тем, что возле ее границ проводятся военные учения, в том числе незапланированные. Российский президент Владимир Путин прокомментировал звучащие из западных столиц заявления о "концентрации войск на границах с Европой".
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Путин отметил, что до сих пор нет здравого ответа на вопрос, зачем НАТО приблизилась к российским границам – притом, что в 1990-е годы отношения между альянсом и Москвой сложились почти идеальные.

На действия Североатлантического альянса приходится отвечать: в частности, если на Украине появятся ударные комплексы с подлетным временем к Москве в несколько минут, Россия вынуждена будет создать Западу такие же угрозы. Ответ на возможное появление на украинской территории угрожающих Москве ударных комплексов может последовать уже сейчас, предупредил Путин. Президент отметил, что и разработка гиперзвукового оружия также стала ответом России на действия НАТО, передает TVC.RU.

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