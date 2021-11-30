Гороскоп на 1 декабря для всех знаков зодиака

Овнам пора сделать паузу, а Львам день принесет интересную новость

Гороскоп на 1 декабря составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Вам пора сделать небольшую паузу в делах, чтобы набраться позитивных эмоций. Звезды рекомендуют отправиться в короткую поездку, пусть даже по городу.

Тельцы

Новые знакомства уже у порога. Получив предложение о свидании или прогулке, соглашайтесь. Вы отлично проведете время и найдете то, что давно искали.

Близнецы

Вас ожидает прекрасный день, наполненный плодотворным общением и любовью. Договаривайтесь о деловых встречах и подписании документов: эти сделки окажутся успешными.

Раки

Сегодня вы сможете реализовать одну из краткосрочных целей. Заручитесь поддержкой близких и даже не заметите, как легко окажетесь на новом этапе жизни. Главное - отпустить сомнения.

Львы

День принесёт интересную новость, способную повлиять на ваше будущее. Примите её с благодарностью, даже если с первого взгляда она вам не понравится. Вселенная всегда желает нам лучшего.

Девы

Будьте сегодня сдержаннее! Вас захлестнут эмоции и желание всеми способами доказать свою правоту. Но позвольте другим людям самостоятельно отвечать за свои жизни.

Весы

Вас внезапно накроет безумное желание выйти из зоны комфорта, попробовать нечто новое, отправиться в место, где никогда не были. Возможно, именно это поможет вам почувствовать вкус жизни.

Скорпионы

Космос приготовил для вас особое послание, которое вы сразу заметите. Оно ожидает на работе, но будет касаться личной жизни. Желательно записать и проанализировать эмоции, которые придут в голову.

Стрельцы

Вас ожидает отличный насыщенный день. Новые люди, интересные места и ценные мысли могут перевернуть вашу жизнь, если сразу используете полученные знания.

Козероги

День покажется динамичным, даже чересчур. Вам придётся от чего-то или от кого-то отказаться. Не корите себя за это: в конечном итоге этот отказ обернется крупным приобретением.

Водолеи

Вам захочется рисковать, искать необычные пути реализации своих талантов. Вселенная на вашей стороне, но предупреждает: трижды взвешивайте каждое решение!

Рыбы

Постарайтесь свести к минимуму общение, знакомства, путешествия. Вам стоит заняться самообразованием: купите ценную книгу или пройдите полезный тематический вебинар.

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