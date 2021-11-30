Путин сравнил число хакерских атак из России и США

Президент надеется на результаты работы экспертных групп по кибербезопасности

Число хакерских атак из России в разы меньше, чем из других стран, например, из США. Об этом во вторник заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

"Самое большое количество кибератак зафиксировано международными структурами, не нашими, не российскими структурами, в том числе американскими структурами, из киберпространства США", - приводит ТАСС слова Путина.

Вместе с тем российский лидер выразил надежду на позитивные результаты работы экспертных групп России и США по кибербезопасности.

В середине ноября ФБР признало, что хакерам удалось взломать электронную почту и разослать от имени ведомства не менее 100 тысяч фейковых писем.

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