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Путин назвал основную проблему России в ближайшие 10 лет

15:39
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Решение демографической проблемы является одним из главных приоритетов

Основной проблемой России в ближайшее десятилетие является демографическая. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил российский лидер Владимир Путин.
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Глава государства напомнил про два естественных спада в демографическом развитии России — во время Великой отечественной войны (1943-1944 год) и в начале—середине 1990-х годов, после развала Советского союза.

В 1999 году уровень рождаемости был самый низкий — около 1,2 млн человек, а уже в 2006 году в стране родилось почти 2 млн детей, отметил Путин.

Президент подчеркнул, что демографическая проблема в России приобрела и системообразующий, и экономический характер в связи с отсутствием нужного количества рабочих рук на рынке труда: потери составляют примерно 1,1—1,2 процентного пункта в год.

И по гуманитарным соображениям, и с точки зрения укрепления государственности, и по экономическим соображениям решение демографической проблемы является одним из главных приоритетов социально-экономического развития в следующие десять лет.

Владимир Путин заявил, что поскольку в недавнем прошлом России "удалось сдвинуть этот камень с мертвой точки", "в общем мы понимаем, что мы можем, мы умеем это делать", сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин рассказал, что на базе качественного роста экономики российские власти собираются решать основные социальные задачи, в том числе увеличение доходов российских граждан и демографические проблемы.

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